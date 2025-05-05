Temu прекращает прямые поставки из Китая в США: что изменилось для американцев

Китайский маркетплейс Temu изменил свою бизнес-модель в США после того, как в пятницу, 2 мая, вступили в силу новые правила администрации Трампа по поставкам товаров низкой стоимости. Гигант электронной коммерции активно вовлекает в платформу продавцов из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает NBC Новости .

В последние дни на сайте Temu для американских покупателей отображаются только списки товаров, отправленных со складов в США. Товары, отправленные непосредственно из Китая, теперь обозначены как отсутствующие на складе.

До введения новых правил торговли китайскому маркетплейс удалось удержать цены на низком уровне благодаря так называемому правилу de minimis, которое позволяло товарам стоимостью $800 или менее ввозиться в страну беспошлинно с 2016 года.

Как отмечают журналисты, в результате указа, подписанного Дональдом Трампом в апреле, эта "лазейка" прекратила свое действие в пятницу в 12:01. Президент США ненадолго приостановил действие правила de minimis в феврале, а затем возобновил его через несколько дней, поскольку таможенникам стало тяжело обрабатывать и взимать тарифы с горы посылок с низкой стоимостью.

Отмена режима de minimis, а также новые 145% пошлины Трампа на товары из Китая заставили Temu поднять цены и приостановить агрессивную онлайн рекламу, а теперь еще и изменить ассортимент товаров, доступных американским покупателям.

Представитель китайской компании подтвердил, что все продажи в США теперь производятся местными продавцами: "Temu активно привлекает продавцов из США для присоединения к платформе. Этот шаг призван помочь местным торговцам охватить больше клиентов и развить свой бизнес".

Компания, принадлежащая китайскому гиганту электронной коммерции PDD Holdings, за последний год постепенно наращивала свои запасы в США в ожидании эскалации торговой напряженности и отмены de minimis.

Напомним, для американцев существенно выросли цены товаров на китайском маркетплейсе Temu, некоторая продукция подорожала почти вдвое. Новые пошлины Дональда Трампа на импорт из КНР могут снизить покупательную способность граждан США.