Temu припиняє прямі поставки з Китаю в США: що змінилося для американців

Китайський маркетплейс Temu змінив свою бізнес-модель у США після того, як у п'ятницю, 2 травня, набули чинності нові правила адміністрації Трампа щодо постачання товарів низької вартості. Гігант електронної комерції активно залучає до платформи продавців зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє NBC News.

В останні дні на сайті Temu для американських покупців відображаються тільки списки товарів, відправлених зі складів до США. Товари, відправлені безпосередньо з Китаю, тепер позначені як відсутні на складі.

До запровадження нових правил торгівлі китайському маркетплейсу вдалося утримати ціни на низькому рівні завдяки так званому правилу de minimis, яке дозволяло товарам вартістю $800 або менше ввозитися до країни безмитно з 2016 року.

Як зазначають журналісти, у результаті указу, підписаного Дональдом Трампом у квітні, ця "лазівка" припинила свою дію в п'ятницю о 12:01. Президент США ненадовго призупинив дію правила de minimis у лютому, а потім відновив його через кілька днів, оскільки митникам стало важко обробляли і стягували тарифи з гори посилок з низькою вартістю.

Скасування режиму de minimis, а також нові 145% мита Трампа на товари з Китаю змусили Temu підняти ціни і призупинити агресивну онлайн-рекламу, а тепер ще й змінити асортимент товарів, доступних американським покупцям.

Представник китайської компанії підтвердив, що всі продажі в США тепер здійснюються місцевими продавцями: "Temu активно залучає продавців зі США для приєднання до платформи. Цей крок покликаний допомогти місцевим торговцям охопити більше клієнтів та розвинути свій бізнес".

Компанія, що належить китайському гіганту електронної комерції PDD Holdings, протягом останнього року поступово нарощувала свої запаси в США в очікуванні ескалації торгової напруженості та скасування de minimis.

Нагадаємо, для американців суттєво зросли ціни товарів на китайському маркетплейсі Temu, деяка продукція здорожчала майже удвічі. Нові мита Дональда Трампа на імпорт з КНР можуть знизити купівельну спроможність громадян США.