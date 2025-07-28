ЄС посилив розслідування щодо Temu через підозри у продажу небезпечних і підроблених товарів

Європейська комісія розширила розслідування стосовно китайської платформи електронної комерції Temu, заявивши, що компанія не здатна адекватно оцінити масштаби незаконної торгівлі через свій онлайн-магазин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За попередніми висновками Єврокомісії, Temu порушує вимоги закону про цифрові послуги (DSA), який регулює онлайн-контент на території ЄС. Зокрема, компанія не змогла надати точну оцінку ризику незаконного продажу товарів. У жовтні Temu подала свою версію оцінки ризиків, однак аналіз самої Єврокомісії, а також серія тестових закупівель виявили значні загрози для споживачів. Зокрема, покупці в ЄС мають високий ризик отримати небезпечні або фальсифіковані товари — наприклад, дитячі іграшки чи електроніку.

"На нашу попередню думку, Temu далекий від оцінки ризиків для своїх користувачів за стандартами, що вимагаються Законом про цифрові послуги. Безпека споживачів в Інтернеті не підлягає обговоренню в ЄС" – заявила у прес-релізі керівник ЄС з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен.

Розслідування щодо Temu триває ще з минулого року, і є частиною зусиль ЄС з контролю за діяльністю великих онлайн-платформ відповідно до DSA. Компанії закидають використання деструктивних практик дизайну інтерфейсу, які спонукають до надмірних покупок, а також нездатність ефективно зупинити торгівлю незаконною продукцією.

Крім того, окреме провадження ведеться і в межах європейського законодавства про захист прав споживачів. Йдеться про сумнівні практики Temu, зокрема, фальшиві знижки та неавтентичні відгуки.

Temu, яка є підрозділом китайської PDD Holdings Inc., тепер має можливість офіційно відповісти на закиди Комісії або запропонувати зобов’язання, які усунуть порушення. Якщо компанія не виконає вимоги, їй можуть загрожувати штрафи до 6% від глобального річного обороту.

У Temu заявили, що продовжать співпрацю з європейськими регуляторами.

Нагадаємо, китайський маркетплейс Temu змінив свою бізнес-модель у США після того, як у п'ятницю, 2 травня, набули чинності нові правила адміністрації Трампа щодо постачання товарів низької вартості. Гігант електронної комерції активно залучає до платформи продавців зі Сполучених Штатів.