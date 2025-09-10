Temu возвращается в США: цены упадут на 60%

Китайский онлайн-ритейлер Temu после временного ухода с рынка США, где компания столкнулась с определенными проблемами, возвращается. Чтобы конкурировать с Shein, Temu предлагает значительные скидки, стремясь восстановить свои позиции на американском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Снижение цен и отказ от пошлин

По наблюдениям Bloomberg, по меньшей мере, два десятка самых популярных товаров Temu в начале сентября снизили цены в среднем на 18% по сравнению с концом апреля, когда небольшие посылки все еще имели беспошлинный доступ в США по так называемому тарифному увольнению de minimis. Некоторые товары подверглись снижению цен на 60%.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Temu прекратила взимать с покупателей импортные пошлины, ранее приводившие к резкому росту стоимости заказов, а также превышавшие цену самого товара.

Чтобы привлечь клиентов, компания активно призывает своих продавцов к значительному снижению цен, обещая лучший трафик в приложении.

Также значительно выросли маркетинговые усилия. По данным Appgrowing Global, ежедневное количество новых рекламных объявлений в США возросло до нескольких тысяч, а в некоторые дни превышало 10 000. Это свидетельствует о серьезных намерениях платформы, хотя показатели еще не достигли своего пика, который был до введения тарифов.

Спад популярности в США

Бизнес-модель компании, базирующаяся на отправке мелких посылок с китайских фабрик прямо в американские дома, оказалась под ударом после того, как президент Трамп отменил льготу de minimis.

Продажи ритейлера в США. упали более чем на 30% несколько недель июня и продолжили падать более чем на 10% в июле и августе, согласно данным, собранным Bloomberg Second Measure, которая анализирует операции с кредитными и дебетовыми картами в Америке.

Напомним, китайский маркетплейс Теmu изменил свою бизнес-модель в США после того, как в пятницу, 2 мая, вступили в силу новые правила администрации Трампа по поставкам товаров низкой стоимости. Гигант электронной коммерции активно вовлекает в платформу продавцов из Соединенных Штатов.