Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Temu теряет пользователей в США, но ее доход вырос до $14,5 млрд

Temu
Число активных пользователей Temu в США ежемесячно сократилось на 46%

Владелец популярного маркетплейса Temu объявил, что его доход за последний квартал вырос на 7% — до $14,5 млрд. Хотя это самые медленные темпы роста компании за последние годы, результат все же превзошел ожидания аналитиков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Чистая прибыль компании снизилась на 4%, но скорректированная операционная прибыль также оказалась выше прогнозов. После этого объявления акции PDD Group (материнской компании Temu) почти не изменились, несмотря на рост на 11% на предыдущих торгах в США.

В этом году PDD столкнулась с рядом проблем. В частности, речь идет о нестабильном потреблении в Китае и отмене налоговых льгот в США, ранее позволявших таким гигантам, как Temu и Shein, импортировать товары без налогов.

Что говорят аналитики

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что более низкие, чем ожидалось, затраты на маркетинг помогли PDD Group превзойти прогнозы по операционной прибыли. Хотя рентабельность вряд ли вернется к предыдущим максимумам, компания, похоже, сможет поддерживать прибыльность, невзирая на значительные инвестиции.

Тем временем, Temu борется с конкурентом Shein за удержание клиентов в США, особенно после закрытия налоговой лазейки. По оценкам Bloomberg Intelligence, количество активных пользователей Temu в США ежемесячно сократилось на 46% в период с апреля по июнь.

Ситуация на китайском рынке

Ситуация также неопределенна и на внутреннем китайском рынке, где экономическое замедление и торговая война с США грозят снизить потребление. Кроме того, на этом рынке усиливается конкуренция со стороны таких игроков, как Alibaba и JD.com .

По данным Bloomberg, руководство Temu планирует снизить зависимость от американского рынка, сосредоточившись на закупке товаров на местах и расширении на другие рынки. Однако и в этих странах Temu может столкнуться с пересмотром налоговых правил для малых посылок.

Напомним, китайский маркетплейс Теmu изменил свою бизнес-модель в США после того, как в пятницу, 2 мая, вступили в силу новые правила администрации Трампа по поставкам товаров низкой стоимости. Гигант электронной коммерции активно вовлекает в платформу продавцов из Соединенных Штатов.

Автор:
Татьяна Бессараб