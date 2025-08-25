Temu теряет пользователей в США, но ее доход вырос до $14,5 млрд

Владелец популярного маркетплейса Temu объявил, что его доход за последний квартал вырос на 7% — до $14,5 млрд. Хотя это самые медленные темпы роста компании за последние годы, результат все же превзошел ожидания аналитиков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Чистая прибыль компании снизилась на 4%, но скорректированная операционная прибыль также оказалась выше прогнозов. После этого объявления акции PDD Group (материнской компании Temu) почти не изменились, несмотря на рост на 11% на предыдущих торгах в США.

В этом году PDD столкнулась с рядом проблем. В частности, речь идет о нестабильном потреблении в Китае и отмене налоговых льгот в США, ранее позволявших таким гигантам, как Temu и Shein, импортировать товары без налогов.

Что говорят аналитики

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что более низкие, чем ожидалось, затраты на маркетинг помогли PDD Group превзойти прогнозы по операционной прибыли. Хотя рентабельность вряд ли вернется к предыдущим максимумам, компания, похоже, сможет поддерживать прибыльность, невзирая на значительные инвестиции.

Тем временем, Temu борется с конкурентом Shein за удержание клиентов в США, особенно после закрытия налоговой лазейки. По оценкам Bloomberg Intelligence, количество активных пользователей Temu в США ежемесячно сократилось на 46% в период с апреля по июнь.

Ситуация на китайском рынке

Ситуация также неопределенна и на внутреннем китайском рынке, где экономическое замедление и торговая война с США грозят снизить потребление. Кроме того, на этом рынке усиливается конкуренция со стороны таких игроков, как Alibaba и JD.com .

По данным Bloomberg, руководство Temu планирует снизить зависимость от американского рынка, сосредоточившись на закупке товаров на местах и расширении на другие рынки. Однако и в этих странах Temu может столкнуться с пересмотром налоговых правил для малых посылок.

Напомним, китайский маркетплейс Теmu изменил свою бизнес-модель в США после того, как в пятницу, 2 мая, вступили в силу новые правила администрации Трампа по поставкам товаров низкой стоимости. Гигант электронной коммерции активно вовлекает в платформу продавцов из Соединенных Штатов.