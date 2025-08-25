Запланована подія 2

Temu втрачає користувачів у США, але її дохід зріс до $14,5 млрд

Temu
Кількість активних користувачів Temu в США щомісяця скоротилася на 46%

Власник популярного маркетплейса Temu оголосив, що його дохід за останній квартал зріс на 7% — до $14,5 млрд. Хоча це найповільніші темпи зростання компанії за останні роки, результат все ж перевершив очікування аналітиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Чистий прибуток компанії знизився на 4%, але скоригований операційний прибуток також виявився вищим за прогнози. Після цього оголошення акції PDD Group (материнської компанії Temu) майже не змінилися, попри зростання на 11% на попередніх торгах у США.

Цього року PDD стикнулася з низкою проблем. Зокрема, йдеться про нестабільне споживання в Китаї та скасування податкових пільг у США, що раніше дозволяли таким гігантам, як Temu і Shein, імпортувати товари без податків. 

Що кажуть аналітики

Аналітики Bloomberg Intelligence зазначають, що нижчі, ніж очікувалося, витрати на маркетинг допомогли PDD Group перевершити прогнози щодо операційного прибутку. Хоча рентабельність навряд чи повернеться до попередніх максимумів, компанія, схоже, зможе підтримувати прибутковість, незважаючи на значні інвестиції.

Тим часом, Temu бореться з конкурентом Shein за утримання клієнтів у США, особливо після закриття податкової лазівки. За оцінками Bloomberg Intelligence, кількість активних користувачів Temu в США щомісяця скоротилася на 46% у період з квітня по червень.

Ситуація на китайському ринку

Ситуація також є невизначеною і на внутрішньому китайському ринку, де економічне уповільнення та торгова війна з США загрожують знизити споживання. Крім того, на цьому ринку посилюється конкуренція з боку таких гравців, як Alibaba та JD.com.

За даними Bloomberg, керівництво Temu планує зменшити залежність від американського ринку, зосередившись на закупівлі товарів на місцях та розширенні на інші ринки. Однак і в цих країнах Temu може зіткнутися з переглядом податкових правил для малих посилок.

Нагадаємо, китайський маркетплейс Теmu змінив свою бізнес-модель у США після того, як у п'ятницю, 2 травня, набули чинності нові правила адміністрації Трампа щодо постачання товарів низької вартості. Гігант електронної комерції активно залучає до платформи продавців зі Сполучених Штатів. 

Автор:
Тетяна Бесараб