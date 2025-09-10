Запланована подія 2

Temu повертається в США, знижуючи ціни на 60%

Temu
Temu запускає агресивну кампанію в США

Китайський онлайн-ритейлер Temu, після тимчасового відходу з ринку США, де компанія зіткнулася з певними проблемами, повертається. Щоб конкурувати з Shein, Temu пропонує значні знижки, прагнучи відновити свої позиції на американському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg. 

Зниження цін та відмова від мит

За спостереженнями Bloomberg, щонайменше два десятки найпопулярніших товарів Temu на початку вересня знизили ціни в середньому на 18% порівняно з кінцем квітня, коли невеликі посилки все ще мали безмитний доступ до США за так званим тарифним звільненням de minimis. Деякі товари зазнали зниження цін на 60%.

За даними джерел, знайомих з ситуацією, Temu припинила стягувати з покупців імпортні мита, які раніше призводили до різкого зростання вартості замовлень, і навіть перевищували ціну самого товару.

Щоб залучити клієнтів, компанія активно закликає своїх продавців до значного зниження цін, обіцяючи натомість кращий трафік у додатку.

Також значно зросли маркетингові зусилля. За даними Appgrowing Global, щоденна кількість нових рекламних оголошень у США зросла до декількох тисяч, а в деякі дні перевищувала 10 000. Це свідчить про серйозні наміри платформи, хоча показники ще не досягли свого піка, який був до введення тарифів.

Спад популярності у США

Бізнес-модель компанії, яка базується на надсиланні дрібних посилок з китайських фабрик прямо в американські будинки, опинилася під ударом після того, як президент Трамп скасував пільгу de minimis.

Продажі ритейлера в США впали більш ніж на 30% протягом кількох тижнів червня та продовжили падати більш ніж на 10% у липні та серпні, згідно з даними, зібраними Bloomberg Second Measure, яка аналізує операції з кредитними та дебетовими картками в Америці.

Нагадаємо, китайський маркетплейс Теmu змінив свою бізнес-модель у США після того, як у п'ятницю, 2 травня, набули чинності нові правила адміністрації Трампа щодо постачання товарів низької вартості. Гігант електронної комерції активно залучає до платформи продавців зі Сполучених Штатів. 

Автор:
Тетяна Бесараб