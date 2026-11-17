Европейская комиссия, выполняющая функции технологического регулятора Европейского Союза, предъявила обвинение китайскому гиганту электронной коммерции Temu из-за недостаточных усилий по прекращению продажи нелегальных товаров на платформе. Такие действия противоречат европейским правилам регулирования онлайн-контента и ставят компанию под угрозу второго штрафа.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По оценке Еврокомиссии, принятые маркетплейсом меры по противодействию нарушениям включают неэффективный контроль проверки соответствия товаров, слабую систему модерации контента и недейственную систему санкций к продавцам.

Спикер Temu заявил, что компания не соглашается с предварительными выводами регулятора, прилагает значительные усилия для снижения рисков появления запрещенной продукции и предоставит официальный ответ Еврокомиссии. В компании также выразили уверенность, что сторонам удастся достичь мирного урегулирования, полностью снимающего беспокойство европейского органа.

Возможный размер штрафа и предварительные санкции

В Европейской комиссии уточнили, что принадлежащая холдингу PDD Holdings Temu имеет право на защиту и может подать свои возражения на предварительные выводы расследования. Если нарушения окончательно подтвердятся, регулятор примет решение о несоответствии требованиям, предусматривающим штраф в размере до 6% общего годового мирового оборота компании.

Такое взыскание может стать для площадки уже второй после майского штрафа на сумму 200 миллионов евро (220,12 миллиона долларов) в пределах первой части расследования, открытого два года назад в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Если предыдущий штраф касался отсутствия оценки рисков продажи нелегальных товаров, то нынешние претензии связаны с непринятием надлежащих мер по непосредственному блокированию таких продаж.

В прошлом месяце Еврокомиссия одобрила план действий Temu по устранению нарушения, повлекшего майский штраф. В то же время с начала июля Temu, Shein и другие платформы электронной коммерции также столкнулись с введением в ЕС сбора в размере 3 евро на недорогие посылки стоимостью менее 150 евро, ранее ввозимые на территорию блока без пошлины.

Напомним, ранее сообщалось, что Temu грозит новый штраф от ЕС из-за саботажа проверки. Тогда Европейская комиссия обвинила владельца онлайн-маркетплейса китайскую компанию PDD и ее дочернюю европейскую структуру WhaleCo в препятствовании проведению инспекции в ирландском офисе, за что платформе грозит штраф в размере до 1% от ее общего годового оборота.