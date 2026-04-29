Налоги для ФЛП могут отсрочить: Марченко рассказал детали

налоги
Налоги для ФЛП могут отсрочить / Depositphotos

Введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей может быть отсрочено по итогам ближайшей миссии Международного валютного фонда, которая ожидается в конце мая — начале июня 2026 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам министра, в ходе предварительных переговоров появились сигналы, что вопросы могут быть пересмотрены с учетом потребностей Украины. В то же время окончательное решение будет принято только после завершения работы миссии МВФ.

Марченко подчеркнул, что речь идет не об отмене инициативы, а только об изменении сроков ее внедрения. Он пояснил, что норма связана с обязательствами Украины в рамках Директивы 112 ЕС и национальной стратегии доходов.

Глава Минфина признал, что налоговое изменение является чувствительным для малого бизнеса и пока не своевременным. Конкретные новые сроки возможного перенесения пока не определены.

Параллельно правительство ведет переговоры по новому меморандуму с Европейским Союзом о макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро. По словам министра, документ будет содержать экономические условия и вынесен на ратификацию парламента.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность привязать часть финансирования – около 8,4 млрд евро – к налоговым реформам в Украине. Среди условий называлось введение 20% НДС для ФЛП с годовым доходом более 4 млн грн.

Правительство сигнализирует о готовности отложить чувствительную налоговую реформу для ФЛП, но не отказывается от нее полностью. Окончательное решение будет зависеть от переговоров с МВФ и международными партнерами.

Ранее МВФ выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов и   дал время до конца марта   на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока   не потребует от Украины введения налога на добавленную стоимость   для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Ранее МВФ принял решение   отменить предварительные условия   (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП и пошлин на международные посылки

Автор:
Татьяна Гойденко