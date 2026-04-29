Налоги в обмен на миллиарды: ЕС готовит жесткие условия для нового кредита Украине

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения требований к Украине для предоставления масштабного финансового пакета в размере 90 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, знакомых с ходом переговоров, получение части средств может стать прямым следствием введения радикальных налоговых изменений, которые затронут тысячи украинских предпринимателей.

Главным камнем преткновения стала упрощенная система налогообложения, которая сейчас позволяет малому и среднему бизнесу платить только 5% дохода .

Европейская комиссия предлагает изменить эти правила для компаний, чей годовой оборот превышает 4 миллиона гривен. Для таких субъектов планируют ввести стандартный 20% налог на добавленную стоимость (НДС) .

Министерство финансов Украины и международные доноры уверены, что нынешние льготы истощают бюджет страны в военное время и способствуют развитию теневой экономики.

По предварительным расчетам, отмена льгот могла бы дополнительно приносить государственной казне более 40 миллиардов гривен ежегодно (907 миллионов долларов США).

План, обсуждаемый Европейской комиссией, повлияет на 8,4 миллиарда евро так называемой макрофинансовой помощи, которая, как ожидается, будет предоставлена в этом году в рамках программы.

Координация с МВФ и дефицит времени

Усилия Европейского Союза по реформированию украинской налоговой системы совпадают с требованиями Международного валютного фонда.

Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.

Киев пытается убедить МВФ отложить эти непопулярные меры хотя бы на год, чтобы сохранить социальную стабильность.

Однако давление со стороны Вашингтона и Брюсселя усиливается. Вашингтонский кредитор выделил 1,5 миллиарда долларов по текущей программе. Следующий транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов уже оказался под вопросом из-за пропуска мартовского срока принятия необходимых законов.

Теперь крайней датой определен июнь, когда должен состояться очередной пересмотр программы финансирования.

Политическое противостояние

В статье говорится, что это давление, вероятно, вызовет напряженность в украинском обществе, поскольку предложенные меры крайне непопулярны. Противостояние между парламентом и президентом Владимиром Зеленским также усложняет их внедрение.

Из-за отсутствия консенсуса в Верховной Раде относительно налоговой реформы, представители Украины и МВФ во время весенних сборов в начале месяца рассмотрели возможность отсрочки новых правил НДС для ФЛП. По данным источников, речь идет о переносе этих мероприятий примерно на один год.

Однако МВФ все еще настаивает на том, чтобы парламент принял ужесточение НДС на посылки до июня. Подразумевается введение 20% НДС на все импортные товары в почтовых отправлениях независимо от стоимости. При этом для заказов по маркетплейсам налог планируют автоматически включать в цену, а льготу сохранят только для посылок между физлицами до 45 евро.