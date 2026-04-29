Податки в обмін на мільярди: ЄС готує жорсткі умови для нового кредиту Україні

Європейський Союз розглядає можливість посилення вимог до України для надання масштабного фінансового пакета у розмірі 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агенства, знайомих із ходом переговорів, отримання частини коштів може стати прямим наслідком запровадження радикальних податкових змін, які торкнуться тисяч українських підприємців.

Головним каменем спотикання стала спрощена система оподаткування, яка зараз дозволяє малому та середньому бізнесу сплачувати лише 5% від доходу.

Європейська комісія пропонує змінити ці правила для компаній, чий річний оборот перевищує 4 мільйони гривень. Для таких суб'єктів планують запровадити стандартний 20% податок на додану вартість (ПДВ).

Міністерство фінансів України та міжнародні донори переконані, що нинішні пільги виснажують бюджет країни у воєнний час та сприяють розвитку тіньової економіки.

За попередніми розрахунками, скасування пільг могло б додатково приносити державній скарбниці понад 40 мільярдів гривень щороку (907 мільйонів доларів США).

План, який обговорює Європейська комісія, вплине на 8,4 мільярда євро так званої макрофінансової допомоги, яка, як очікується, буде надана цього року в рамках програми.

Координація з МВФ та дефіцит часу

Зусилля Європейського Союзу щодо реформування української податкової системи збігаються з вимогами Міжнародного валютного фонду.

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд. Коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом.

Наразі Київ намагається переконати МВФ відкласти ці непопулярні заходи хоча б на рік, аби зберегти соціальну стабільність.

Проте тиск з боку Вашингтона та Брюсселя посилюється. Вашингтонський кредитор наразі виділив 1,5 мільярда доларів за поточною програмою. Наступний транш від МВФ у розмірі 700 мільйонів доларів вже опинився під питанням через пропуск березневого терміну ухвалення необхідних законів.

Тепер крайньою датою визначено червень, коли має відбутися черговий перегляд програми фінансування.

Політичне протистояння

В статті йдеться, що цей тиск, ймовірно, викличе напруженість в українському суспільстві, оскільки запропоновані заходи є вкрай непопулярними. Протистояння між парламентом і президентом Володимиром Зеленським також ускладнює їх впровадження.

Через відсутність консенсусу у Верховній Раді щодо податкової реформи, представники України та МВФ під час весняних зборів на початку місяця розглянули можливість відтермінування нових правил ПДВ для ФОПів. За даними джерел, йдеться про перенесення впровадження цих заходів приблизно на один рік.

Проте МВФ все ще наполягає на тому, щоб парламент ухвалив посилення ПДВ на посилки до червня. Мається на увазі запровадження 20% ПДВ на всі імпортні товари у поштових відправленнях незалежно від вартості. При цьому для замовлень з маркетплейсів податок планують автоматично включати до ціни, а пільгу збережуть лише для посилок між фізособами до 45 євро.