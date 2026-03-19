Эксперт рассказал о рисках налоговых изменений, которые требует МВФ от Украины

В новом меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом ключевым элементом являются налоговые изменения и трансформация упрощенной системы налогообложения, что может привести к большему дроблению малого бизнеса и сокрытию оборотов.

Об этом в своей колонке на Delo.ua пишет Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина.

По его словам, документ содержит значительное количество положительных пунктов, в то же время и несколько рисковых, среди которых эксперт выделяет НДС для ФЛП.

По мнению Гетмана, изменения должны быть проработаны правительством с ведущими аналитическими центрами, чтобы их редакция была оптимальной для Украины.

Эксперт напомнил, что правительство планирует постепенно трансформировать упрощенную систему, чтобы снизить использование этого режима крупным бизнесом.

"Предлагается исключение "рисковых" видов деятельности из упрощенки. Это является рисковым пунктом меморандума, потому что под "рисковые" могут попасть необходимые для упрощенки виды деятельности. Это предложение должно быть проработано Кабмином в инклюзивном процессе, при участии ведущих бизнес-ассоциаций и экономических аналитических центров, чтобы изменения были оптимальными " добросовестному микробизнесу", - подчеркнул Гетман.

Он отметил, что пункт НДС для ФЛП, который вызвал негативную реакцию бизнес-сообщества и аналитических центров, в новом меморандуме трансформировался. Теперь он предусматривает переход на НДС по достижению оборота ориентировочно 4 млн. гривен, новация должна быть с 1 января 2027 года.

"Это значительно лучше 1 млн гривен, но все еще недостаточно высокий порог для переходного периода до вступления в ЕС, и это ниже чем в большинстве стран ЕС (Италия, Франция, Словения, Австрия, Хорватия и т.д.). Целесообразно установить порог в 85 тыс. евро в год вступления в ЕС, а к тому времени предусмотреть более высокий порог", - считает он.

По его мнению, если порог в 4 млн грн ввести с 2027 года – это приведет к еще большему дроблению малого бизнеса и утаиванию оборотов ФЛП.

Напомним, МВФ дает Украине время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Так, Верховная Рада должна утвердить ряд налоговых изменений. Среди них:

повышение налогов для бизнеса и населения;

ввод НДС для упрощенной системы;

снижение порога для налогообложения заграничных посылок до €150.

Также Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложение цифровых платформ, требовавших МВФ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Кроме того, часть законодательных инициатив до сих пор даже не вынесена на обсуждение.