Експерт розповів про ризики податкових змін, яких вимагає МВФ від України

У новому меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом ключовим елементом є податкові зміни та трансформація спрощеної системи оподаткування, що може призвести до більшого дроблення малого бізнесу та приховування оборотів.

Про це у своїй колонці на Delo.ua пише Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна.

За його словами, документ містить значну кількість позитивних пунктів, в той же час і кілька ризикових, серед яких експерт виділяє ПДВ для ФОП.

На думку Гетмана, зміни мають бути опрацьовані урядом з провідними аналітичними центрами, щоб їх редакція була оптимальною для України.

Експерт нагадав, що уряд планує поступово трансформувати спрощену систему, щоб зменшити використання цього режиму великим бізнесом.

"Пропонується виключення "ризикових" видів діяльності зі спрощенки. Це є ризиковим пунктом меморандуму, бо під "ризикові" можуть потрапити необхідні для спрощенки види діяльності. Ця пропозиція має бути опрацьована Кабміном у інклюзивному процесі, за участі провідних бізнес-асоціацій та економічних аналітичних центрів, щоб зміни були оптимальними – мінімізували "сірі схеми" і не нашкодили сумлінному мікробізнесу", - наголосив Гетман.

Він зауважив, що пункт щодо ПДВ для ФОП, який викликав негативну реакцію бізнес-спільноти та аналітичних центрів, у новому меморандумі трансформувався. Тепер він передбачає перехід на ПДВ по досягненню обороту орієнтовно 4 млн гривень, новація має бути з 1 січня 2027 року.

"Це значно краще ніж 1 млн гривень, але все ще недостатньо високий поріг для перехідного періоду до вступу у ЄС, і це нижче ніж у більшості країн ЄС (Італія, Франція, Словенія, Австрія, Хорватія тощо). Доцільним є встановити поріг у 85 тис. євро у рік вступу до ЄС, а до того часу передбачити вищий поріг", - вважає експерт.

На його думку, якщо поріг у 4 млн грн запровадити з 2027 року – це призведе до ще більшого дроблення малого бізнесу та приховування оборотів ФОП.

Нагадаємо, МВФ дає Україні час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Так, Верховна Рада має затвердити низку податкових змін. Серед них:

підвищення податків для бізнесу та населення;

введення ПДВ для спрощеної системи;

зниження порога для оподаткування закордонних посилок до €150.

Також Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав МВФ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Крім того, частину законодавчих ініціатив досі навіть не винесено на обговорення.