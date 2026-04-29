Податки для ФОП можуть відтермінувати: Марченко розповів деталі

податки
Запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців може бути відтерміноване за підсумками найближчої місії Міжнародного валютного фонду, яка очікується наприкінці травня — на початку червня 2026 року.

Як інформує Delo.ua, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, під час попередніх переговорів з’явилися сигнали, що питання можуть переглянути з урахуванням потреб України. Водночас остаточне рішення ухвалять лише після завершення роботи місії МВФ.

Марченко наголосив, що йдеться не про скасування ініціативи, а лише про зміну строків її впровадження. Він пояснив, що норма пов’язана із зобов’язаннями України в межах Директиви 112 ЄС та Національної стратегії доходів.

Очільник Мінфіну визнав, що податкова зміна є чутливою для малого бізнесу та наразі не є своєчасною. Конкретні нові строки можливого перенесення поки не визначені.

Паралельно уряд веде переговори щодо нового меморандуму з Європейським Союзом про макрофінансову допомогу обсягом 90 млрд євро. За словами міністра, документ міститиме економічні умови та буде винесений на ратифікацію парламенту.

Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість прив’язати частину фінансування — близько 8,4 млрд євро — до податкових реформ в Україні. Серед умов називалося запровадження 20% ПДВ для ФОП із річним доходом понад 4 млн грн.

Уряд сигналізує про готовність відкласти чутливу податкову реформу для ФОП, але не відмовляється від неї повністю. Остаточне рішення залежатиме від переговорів із МВФ та міжнародними партнерами.

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОП). 

Раніше МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів та мит на міжнародні посилки

Автор:
Тетяна Гойденко