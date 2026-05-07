Новий завод у Вінниці планує стати найбільшим виробником фарбувальних камер в Україні

У вінницькому індустріальному парку "ВінІндастрі" розпочав роботу завод Smart Line. Підприємство, що виготовляє фарбувальні камери для металообробки, планує стати найбільшим профільним виробником в Україні до 2027 року та вже експортує продукцію до Польщі та Молдови.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

П отужність виробництва

Проєктна потужність об’єкта становить 20 фарбувальних камер на місяць. Площа першої черги будівництва складає 2800 кв. м, а сума інвестицій у цей етап сягнула 46 млн грн. До кінця 2026 року заплановано зведення другої черги площею 5000 кв. м із введенням в експлуатацію у 2027 році.

Очікуваний обсяг інвестицій у розширення становить 60 млн грн. Після завершення будівництва Smart Line стане найбільшим виробником фарбувальних камер в Україні.

Робочі місця та експортна діяльність

Загальна кількість персоналу після повного запуску складе 150 осіб. На сьогодні штат налічує 32 спеціалісти, триває набір ще 15 працівників. Продукція заводу вже постачається за кордон. Перші партії обладнання відправлені до Польщі та Молдови. Наразі триває робота над виконанням замовленням для Естонії.

Завод Smart Line / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Податкові пільги та умови для бізнесу

Для розвитку другої черги підприємство планує використати державні та місцеві стимули, передбачені для учасників індустріальних парків:

нульова ставка ПДВ та ввізного мита на виробниче обладнання;

звільнення від податку на прибуток терміном на 10 років за умови реінвестування цих коштів;

знижена ставка податку на землю від міської ради Вінниці з 3% до 1%;

звільнення від сплати податку на нерухомість.

Про "ВінІндастрі"

Індустріальний парк "ВінІндастрі" площею 26 га було створено у 2021 році за ініціативи Вінницької міської ради. Розташований на Немирівському шосе, 209-А, парк надає інфраструктуру для інвестиційних проектів, включаючи будівництво заводів "Візарді" та Smart Line. Наразі на території парку діють та будуються інші промислові підприємства.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури. Загалом в активних парках створено понад 1000 робочих місць.