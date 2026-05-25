В Винницкой области планируют возвести новый биоэнергетический комплекс: кто заказчик и что известно о проекте

В Винницкой области начались общественные обсуждения проекта строительства нового биоэнергетического комплекса от компании "УПИ-Энерджи". Завод будет перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов в год для производства биометана и электричества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Проект планируют реализовать за пределами села Дзиговка Ямпольского городского общества Могилев-Подольского района.

Будущий комплекс предназначен для круглосуточного производства биогаза, биометана и электроэнергии из органических отходов в течение всего года. В качестве основного сырья на предприятии будут использовать навоз крупного рогатого скота; жом сахарной свеклы; ботву; хвостики свеклы. Ожидаемый годовой объем обработки органического сырья составит до 200 тысяч тонн.

Согласно разработанному проекту, мощность биогазового комплекса будет составлять до 1500 нормальных кубических метров в час (Нм³/ч). Проектный годовой объем производства биогаза ожидается на уровне до 13 млн Нм3. Производство электроэнергии для покрытия собственных нужд предприятия составит до 9 тысяч МВт-ч в год. Для обеспечения бесперебойной деятельности завода общее количество персонала предприятия составит 33 человека.

Отмечается, что заказчик проекта "УПИ-Энерджи" входит в группу "Укрпроминвест-Агро", связанную с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об "УПИ-Энердже"

По данным YouControl, заказчик проекта ООО "УПИ-Энерджи" официально зарегистрировано в сентябре 2025 года в городе Киев. Размер его уставного капитала – 1000 грн. Главным видом деятельности компании является создание газа. Основателем и конечным бенефициарным владельцем компании указан Максим Левицкий.

Напомним, в марте в Украине введен в эксплуатацию новый биометановый завод, принадлежащий "Теофипольской энергетической компании".