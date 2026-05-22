Украина планирует к концу 2026 года нарастить производство биометана до 150 млн кубов

Украина планирует завершить 2026 год с показателем производства около 150 млн. кубометров биометана, а к 2030 году нарастить его до 500 млн. Для развития этого рынка и восстановления систем полива полей привлекают Европейский инвестиционный банк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Модернизация этой инфраструктуры поможет украинскому аграрному сектору адаптироваться к климатическим изменениям и интегрироваться в рынок Европейского Союза.

Замминистра Тарас Высоцкий сообщил, что развитие рынка биометана будет базироваться на экспорте в Евросоюз. В 2025 году украинские частные компании впервые экспортировали более 11,2 млн кубометров собственного биометана через газотранспортную систему страны.

"Украина имеет значительный ресурс для производства биометана из агроотходов, остатков животноводства, соломы и сахарной свеклы, что отвечает европейским требованиям по "зеленому" топливу. Украина планирует завершить 2026 год с производством около 150 млн кубометров биометана, а реалистичная цель до 2030 года - увеличить объемы".

Главными вызовами для отрасли остается подключение к европейской системе сертификации топлива и создание единой технической базы данных. Украина и Европейский инвестиционный банк договорились продолжить совместную работу по всем этим направлениям.

Представители украинских властей и банка также обсудили планы восстановления систем мелиорации и управления водными ресурсами до 2030 года.

Замминистра Ирина Овчаренко подчеркнула, что для эффективной работы необходимо проверить реальное состояние всех каналов и систем. В настоящее время готовится масштабный технический аудит и инвентаризация объектов.

"Для наработки эффективных решений необходимо оценить реальное состояние мелиоративной инфраструктуры, провести инвентаризацию систем и определить приоритетные объекты для восстановления. Нам необходимо перейти от точечных решений к системному подходу в управлении мелиорацией и водными ресурсами. Для этого нужен качественный технический аудит, паспортизация проектов", – отметила Ирина Овчаренко.

В ходе встречи стороны определили следующие направления работы:

координация действий с международными партнерами; синхронизация шагов с проектами Всемирного банка;

ремонт водной инфраструктуры южных регионов и бассейна Дуная;

расчистка стратегических водных объектов для снабжения водой Бессарабии.

Проект приказа о проверке систем уже разработан.

Напомним, правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.