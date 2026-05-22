Україна планує до кінця 2026 року наростити виробництво біометану до 150 млн кубів

Україна планує завершити 2026 рік із показником виробництва близько 150 млн кубометрів біометану, а до 2030 року наростити його до 500 млн. Для розвитку цього ринку та відновлення систем поливу полів залучають Європейський інвестиційний банк.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Модернізація цієї інфраструктури допоможе українському аграрному сектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок Європейського Союзу.

Заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що розвиток ринку біометану буде базуватися на експорті до Євросоюзу. У 2025 році українські приватні компанії вперше експортували понад 11,2 млн кубометрів власного біометану через газотранспортну систему країни.

"Україна має значний ресурс для виробництва біометану з агровідходів, залишків тваринництва, соломи та цукрового буряка, що відповідає європейським вимогам щодо "зеленого" палива. Україна планує завершити 2026 рік із виробництвом близько 150 млн кубометрів біометану, а реалістична ціль до 2030 року – збільшити обсяги до 500 млн кубометрів", – зазначив він.

Головними викликами для галузі залишаються підключення до європейської системи сертифікації палива та створення єдиної технічної бази даних. Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися продовжити спільну роботу за всіма цими напрямками.

Представники української влади та банку також обговорили плани відновлення систем меліорації та управління водними ресурсами до 2030 року.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко наголосила, що для ефективної роботи необхідно перевірити реальний стан усіх каналів і систем. Наразі готується масштабний технічний аудит та інвентаризація об'єктів.

"Для напрацювання ефективних рішень необхідно оцінити реальний стан меліоративної інфраструктури, провести інвентаризацію систем та визначити пріоритетні об’єкти для відновлення. Нам необхідно перейти від точкових рішень до системного підходу в управлінні меліорацією та водними ресурсами. Для цього потрібен якісний технічний аудит, паспортизація меліоративних систем та чітке розуміння пріоритетних інвестиційних проєктів", – зазначила Ірина Овчаренко.

Під час зустрічі сторони визначили такі напрямки роботи:

координація дій із міжнародними партнерами; синхронізація кроків із проєктами Світового банку;

ремонт водної інфраструктури південних регіонів та басейну Дунаю;

розчистка стратегічних водних об’єктів для забезпечення водою Бессарабії.

Проєкт наказу про перевірку систем уже розроблено.

Нагадаємо, уряд України схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року, яка передбачає зростання виробництва до 2,1 млрд кубометрів на рік і посилення енергетичної незалежності.