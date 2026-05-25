На Вінничині планують звести новий біоенергетичний комплекс: хто замовник та що відомо про проєкт

У Вінницькій області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва нового біоенергетичного комплексу від компанії "УПІ-Енерджі". Завод перероблятиме до 200 тисяч тонн органічних відходів на рік для виробництва біометану та електрики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Проєкт планують реалізувати за межами села Дзиґівка Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району.

Майбутній комплекс призначений для цілодобового виробництва біогазу, біометану та електроенергії з органічних відходів протягом усього року. Як основну сировину на підприємстві будуть використовувати гній великої рогатої худоби; жом цукрового буряку; гичку; хвостики буряку. Очікуваний річний обсяг оброблення органічної сировини становитиме до 200 тисяч тонн.

Згідно з розробленим проєктом, потужність біогазового комплексу складатиме до 1500 нормальних кубічних метрів на годину (Нм³/год). Проєктний річний обсяг виробництва біогазу очікується на рівні до 13 млн Нм³. Виробництво електроенергії для покриття власних потреб підприємства становитиме до 9 тисяч МВт-год на рік. Для забезпечення безперебійної діяльності заводу загальна кількість персоналу підприємства складатиме 33 особи.

Зазначається, що замовник проєкту "УПІ-Енерджі" входить до групи "Укрпромінвест-Агро", пов’язаної з п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Про "УПІ-Енерджі"

За даними YouControl, замовник проєкту, ТОВ "УПІ-Енерджі", офіційно зареєстроване у вересні 2025 року в місті Київ. Розмір його статутного капіталу — 1000 грн. Основним видом діяльності підприємства є виробництво газу. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії вказаний Максим Левицький.

Нагадаємо, у березні в Україні введено в експлуатацію новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії".