Армия РФ разрушила завод производителя хумуса Yofi в Киеве: поставка продукции приостановлена
Российская армия нанесла удар по заводу производителя хумуса Yofi в Киеве. Из-за значительных повреждений производства поставки продукции приостановлены по меньшей мере в месяц.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что люди не пострадали, но производство "испытало значительные повреждения".
"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что непрерывно работающие над возобновлением производства планируют возобновить поставки продукции в течение месяца.
В последний раз армия страны-агрессора России массированно атаковала Киев и пригород шахедами и ракетами 28 сентября.
О Yofi!
Yofi! – украинский производитель хумуса.
Производственные мощности расположены в Киеве на площади 2000 м², оборудованы тремя современными производственно-фасовочными линиями от украинских, итальянских и израильских производителей.
По информации Forbes Украина компания занимает около 70% рынка производства хумуса в Украине.
Ежегодно Yofi! производит 1200 тонн продукции, включая 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш. Продукция продается более чем в 1000 магазинах по Украине, в частности в сетях "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Великий Карман", Novus, АТБ, а также поставляется в отели Hilton, Fairmont и на заправки SOCAR.
По данным YouControl, выручка GoodFoods Company (юридическое лицо бренда Yofi!) в 2023 году составила 110,4 млн грн, а в 2024 году выросла до почти 160 млн грн.
Конечными бенефициарами компании являются Олег Гейлер, Игорь Бучацкий и Андрей Вишневский.