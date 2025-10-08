Армия РФ разрушила завод производителя хумуса Yofi в Киеве: поставка продукции приостановлена

Российская армия нанесла удар по заводу производителя хумуса Yofi в Киеве. Из-за значительных повреждений производства поставки продукции приостановлены по меньшей мере в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что люди не пострадали, но производство "испытало значительные повреждения".

"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что непрерывно работающие над возобновлением производства планируют возобновить поставки продукции в течение месяца.

В последний раз армия страны-агрессора России массированно атаковала Киев и пригород шахедами и ракетами 28 сентября.

О Yofi!

Yofi! – украинский производитель хумуса.

Производственные мощности расположены в Киеве на площади 2000 м², оборудованы тремя современными производственно-фасовочными линиями от украинских, итальянских и израильских производителей.

По информации Forbes Украина компания занимает около 70% рынка производства хумуса в Украине.

Ежегодно Yofi! производит 1200 тонн продукции, включая 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш. Продукция продается более чем в 1000 магазинах по Украине, в частности в сетях "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Великий Карман", Novus, АТБ, а также поставляется в отели Hilton, Fairmont и на заправки SOCAR.

По данным YouControl, выручка GoodFoods Company (юридическое лицо бренда Yofi!) в 2023 году составила 110,4 млн грн, а в 2024 году выросла до почти 160 млн грн.

Конечными бенефициарами компании являются Олег Гейлер, Игорь Бучацкий и Андрей Вишневский.