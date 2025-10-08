Запланована подія 2

Армія РФ зруйнувала завод виробника хумусу Yofi у Києві: постачання продукції призупинено

Російська армія завдала удару по заводу виробника хумусу Yofi у Києві. Через значні пошкодження виробництва постачання продукції призупинено щонайменше на місяць.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що люди не постраждали, але виробництво "зазнало значних пошкоджень".

"Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що безперервно працюють над відновленням виробництва  і планують відновити постачання продукції протягом місяця. 

Востаннє армія країни-агресора Росії масовано атакувала Київ і передмістя "шахедами" та ракетами 28 вересня.

Про Yofi! 

Yofi! – український виробник хумусу.

Виробничі потужності розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників. 

За інформацією "Forbes Україна", компанія займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні.

Щорічно Yofi! виготовляє 1200 тонн продукції, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель та баклажанову закуску бабагануш. Продукція продається в понад 1000 магазинів по Україні, зокрема в мережах "Сільпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ, а також постачається до готелів Hilton, Fairmont та на заправки Socar.

За даними YouControl, виторг GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) у 2023 році склав 110,4 млн грн, а у 2024 році зріс до майже 160 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Олег Гейлер, Ігор Бучацький та Андрій Вишневський.

Влітку внаслідок масованого удару російських окупантів у Києві було знищено потужності підприємства Harchi Food, що виробляє сухпайки. 

Автор:
Світлана Манько