Россия ударила по мукомольному предприятию в Харьковской области: логистика полностью остановлена (ФОТО)

6 сентября российские войска атаковали элеватор и автопарк мукомольного предприятия в Златополе Харьковской области. Предприятие остановило логистику, один работник получил травмы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

Последствия удара

По его словам, для атаки Россия использовала два реактивных БпЛА "Герань-3". Часть автомобилей предприятие потеряло безвозвратно.

После удара на территории предприятия возник пожар. Спасатели долгое время работали над ее ликвидацией. Их работу усложняла угроза повторных воздушных атак.

При обстреле травмировался один из работников. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте.

Бакшеев отметил, что восстановление предприятия потребует времени. Часть поврежденного производственного оборудования производится только по заказу.

По данным Elevatorist, в Златополе работают производственные мощности КВФ "Рома". Предприятие занимается производством муки и хлебобулочных изделий, хранением и переработкой зерна, торговлей зерновыми культурами.

На обнародованных мэром фото видны поврежденные автомобили компании "Рома".

Поврежденный транспорт предприятия

Напомним, в сентябре в порту Одессы в результате дроновой атаки поврежден зерновой терминал "Укрелеваторпром", принадлежащий американской агропромышленной корпорации ADM (Archer Daniels Midland).