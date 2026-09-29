UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Проект на пять лет: Украина запускает новый механизм для восстановления энергетических объектов

электросети
Украина запускает механизм для более быстрого восстановления энергетики / Freepik

Министерство энергетики Украины и Программа развития ООН (ПРООН) запустили механизм поддержки установки энергетического оборудования в Украине (UEIF). Проект будет реализовываться в течение 5 лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Решение о запуске механизма было объявлено во время 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что предполагает механизм

Механизм поддержки установки энергооборудования поможет финансировать и координировать все этапы проектов. В частности, речь идет об инженерных оценках, подготовке площадок, установке оборудования, подключении к сетям, вводе в эксплуатацию и контроле качества.

"Восстановление нашей энергетической системы требует скорости, масштаба и точности", - отметил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, механизм должен помочь превратить международную помощь в работающие энергетические объекты.

Почему нужен механизм

Международные партнеры уже передают Украине энергетическое оборудование, однако его необходимо установить и подключить.

"Международные партнеры помогли обеспечить Украину критически важным оборудованием. Но само по себе оборудование не может обеспечить электроэнергией больницы, школы, системы водоснабжения или предприятия. Его нужно быстро и в больших масштабах установить и ввести в эксплуатацию", - отметил администратор ПРООН Александер Де Кроо.

К реализации механизма будут привлекаться государственные и местные органы власти, коммунальные предприятия, технические эксперты и частный сектор. UEIF должен охватить работы по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения.

Напомним, российские атаки повредили 1613 энергетических объектов Украины. Только за прошедшую зиму страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности