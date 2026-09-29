Проект на пять лет: Украина запускает новый механизм для восстановления энергетических объектов

Министерство энергетики Украины и Программа развития ООН (ПРООН) запустили механизм поддержки установки энергетического оборудования в Украине (UEIF). Проект будет реализовываться в течение 5 лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Решение о запуске механизма было объявлено во время 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что предполагает механизм

Механизм поддержки установки энергооборудования поможет финансировать и координировать все этапы проектов. В частности, речь идет об инженерных оценках, подготовке площадок, установке оборудования, подключении к сетям, вводе в эксплуатацию и контроле качества.

"Восстановление нашей энергетической системы требует скорости, масштаба и точности", - отметил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, механизм должен помочь превратить международную помощь в работающие энергетические объекты.

Почему нужен механизм

Международные партнеры уже передают Украине энергетическое оборудование, однако его необходимо установить и подключить.

"Международные партнеры помогли обеспечить Украину критически важным оборудованием. Но само по себе оборудование не может обеспечить электроэнергией больницы, школы, системы водоснабжения или предприятия. Его нужно быстро и в больших масштабах установить и ввести в эксплуатацию", - отметил администратор ПРООН Александер Де Кроо.

К реализации механизма будут привлекаться государственные и местные органы власти, коммунальные предприятия, технические эксперты и частный сектор. UEIF должен охватить работы по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения.

Напомним, российские атаки повредили 1613 энергетических объектов Украины. Только за прошедшую зиму страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей.