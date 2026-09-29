Экспорт сыворотки почти не вырос, но принес Украине на 46% больше выручки

Украина в январе-августе 2026 года экспортировала 11,6 тыс. тонн молочной сыворотки — всего на 1,8% больше, чем в прошлом. В то же время выручка от ее продаж за границу выросла сразу на 46,3% — до $15,8 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Мilkua.infо.

Крупнейшим покупателем украинской молочной сыворотки была Польша, на которую пришлось 31,2% экспорта. Китай обеспечил 27,8% поставок, Иордания – 7,1%.

Таким образом Польша и Китай вместе купили почти 59% украинской сыворотки, которая экспортировалась в течение восьми месяцев года.

При почти неизменных физических объемах значительно быстрее возросла стоимость экспорта: в денежном измерении поставки прибавили более 46%.

В то же время, Украина существенно нарастила закупки молочной сыворотки за рубежом. За январь-август импорт вырос на 71,9% - до 5,5 тыс. тонн.

На импорт потратили $12,1 млн. — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Крупнейшим поставщиком была Польша с долей 31,5%. На Нидерланды пришлось 26,8% импорта, на Германию – 13,8%.

Несмотря на стремительный рост импорта, Украина за восемь месяцев все еще экспортировала молочной сыворотки более чем в два раза больше, чем завезла.

Напомним, за январь-август 2026 года Украина в целом сократила экспорт молочной продукции на 7% в натуральном выражении, в то же время импорт вырос на 39%.