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Новини
Дата публікації

Експорт сироватки майже не зріс, але приніс Україні на 46% більше виручки

Експорт сироватки майже не зріс
Експорт сироватки майже не зріс

Україна у січні–серпні 2026 року експортувала 11,6 тис. тонн молочної сироватки — лише на 1,8% більше, ніж торік. Водночас виручка від її продажу за кордон зросла одразу на 46,3% — до $15,8 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Мilkua.infо.

Найбільшим покупцем української молочної сироватки була Польща, на яку припало 31,2% експорту. Китай забезпечив 27,8% поставок, Йорданія — 7,1%.

Таким чином, Польща та Китай разом купили майже 59% української сироватки, що експортувалася протягом восьми місяців року.

При майже незмінних фізичних обсягах значно швидше зросла вартість експорту: у грошовому вимірі поставки додали понад 46%.

Водночас Україна суттєво наростила закупівлі молочної сироватки за кордоном. За січень–серпень імпорт зріс на 71,9% — до 5,5 тис. тонн.

На імпорт витратили $12,1 млн — удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Найбільшим постачальником була Польща з часткою 31,5%. На Нідерланди припало 26,8% імпорту, на Німеччину — 13,8%.

Попри стрімке зростання імпорту, Україна за вісім місяців все ще експортувала молочної сироватки більш ніж удвічі більше, ніж завезла.

Нагадаємо, за січень–серпень 2026 року Україна загалом скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вираженні, водночас імпорт зріс на 39%. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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