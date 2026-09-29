За роки великої війни Україна втратила майже третину млинів: як змінилася борошномельна галузь

За час повномасштабної війни кількість діючих млинів в Україні скоротилася з 678 до 466, а внутрішній ринок борошна втратив 30% споживання. Тільки за останні два місяці російські атаки пошкодили три великі підприємства.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба спілки "Борошномели України".

Про масштаби втрат, адаптацію підприємств і глобальні наслідки російської агресії директор Спілки Родіон Рибчинський розповів 29 вересня під час свого виступу на IAOM Eurasia Conference & Expo 2026 у Ташкенті (Узбекистан).

Як змінилася галузь

За його даними, у 2024 році українські підприємства виробили 2,3 млн тонн борошна за встановлених потужностей близько 3,5 млн тонн. Внутрішній попит на борошно у 2025 році знизився до 2,1 млн тонн проти приблизно 3 млн тонн до війни. Таким чином, український ринок втратив 30% споживання.

Операційна маржа підприємств скоротилася з 12% до 8%. Водночас середній річний обсяг капітальних інвестицій у 2023–2025 роках зріс до 1,21 млрд грн проти 542 млн грн у 2022 році.

Проблеми з експортом

Окремим ударом для галузі стало скорочення морського експорту. Після 22 липня перевалка вантажів у портах Великої Одеси впала більш ніж у 15 разів. Наприкінці липня кількість суднозаходів скоротилася до одного-двох на добу, а в серпні була близькою до нуля.

За оцінкою, скорочення українського експорту може збільшувати ризики дефіциту та зростання цін на продовольство в країнах, залежних від імпорту.

"Знищення конкурента стає інструментом захоплення ринку", — охарактеризував російську модель економічної конкуренції Рибчинський.

Інвестиції і якість

Попри збитки, компанії інвестують у виробництво для забезпечення енергетичної автономності та впроваджують міжнародні стандарти якості. Дослідження підтвердило, що українська пшениця та борошно повністю відповідають європейським стандартам безпеки.

Дослідження підтвердило, що українська пшениця та борошно повністю відповідають європейським стандартам безпеки.

Борошномельні підприємства також забезпечують постачання продукції до східних і південних регіонів України, беруть участь у закупівлях для армії та гуманітарних програмах.

Раніше повідомлялося, що українська пшениця активно їде через румунський порт Констанца, але вже в жовтні ситуація ускладниться через початок експорту кукурудзи. Через це культурам доведеться конкурувати за транспорт, що може сповільнити постачання пшениці.