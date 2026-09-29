Винагороди банкірів та розкриття інформації: НБУ наблизив банківське регулювання до вимог ЄС

Національний банк України затвердив зміни до правил винагороди працівників банків та оприлюднення пруденційної інформації. Нові норми мають наблизити українське банківське регулювання до законодавства ЄС, а також зменшити операційне навантаження на банки.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Зміни у сфері політики винагороди

Зміни, зокрема, уточнюють умови нарахування змінної винагороди та передбачають можливість збільшити її максимальний розмір до 200% від фіксованої складової.

Рішення ґрунтується, зокрема, на положеннях статей 92 і 94 Директиви ЄС 2013/36/ЄС, які встановлюють вимоги до системи оплати праці у кредитних установах.

Підвищене співвідношення між змінною та фіксованою частинами винагороди може бути встановлене лише за рішенням загальних зборів учасників банку. За нього мають проголосувати понад дві третини учасників, зареєстрованих для участі у зборах. Якщо в банку один учасник, рішення приймає він.

Для запровадження такого механізму власники банку також мають внести відповідні зміни до статуту та укласти корпоративний договір між усіма учасниками. Він має передбачати обмеження права голосу для учасників, які мають приватний інтерес у питанні встановлення підвищеного співвідношення.

Крім того, рада банку повинна ініціювати таке рішення, обґрунтувати його доцільність та оцінити можливий вплив на показники достатності капіталу і ліквідності як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Про ініційовані та ухвалені рішення щодо зміни співвідношення банк має повідомляти НБУ.

Оновлені правила передбачають, що під час формування винагороди банки мають враховувати результати роботи банку, його підрозділу та конкретного працівника, а також прийняті й реалізовані ризики.

При цьому виплата змінної частини винагороди не повинна створювати загроз для сталого розвитку банку ані в короткостроковій, ані в довгостроковій перспективі.

У НБУ зазначають, що чіткіші правила структурування винагороди мають також сприяти залученню та утриманню кваліфікованих фахівців у банківському секторі.

Оприлюднення пруденційної інформації

Національний банк на один рік продовжив строки розроблення банками та банківськими групами внутрішніх документів, а також першого оприлюднення звітів про розкриття пруденційної інформації.

У НБУ пояснили, що додатковий час має зменшити операційне навантаження на банки та дати їм змогу зосередитися на впровадженні інших регуляторних вимог.

Продовження строків також дасть банкам більше часу на розроблення внутрішніх процедур і налаштування ІТ-систем для підготовки та оприлюднення звітності.

Водночас зміни передбачають імплементацію вимог статті 450 Регламенту ЄС №575/2013 (CRR) та інших норм європейського законодавства щодо розкриття інформації про політику винагороди банків.

Положення доповнили окремим додатком із вимогами до розкриття інформації про винагороди та стандартизованими шаблонами.

Нагадаємо, НБУ пропонує змінити правила звітності для банків, фінансових компаній і кредитних спілок щодо їхніх активних операцій. Нові вимоги планують запровадити з 31 грудня 2026 року, а вже у листопаді та грудні установи зможуть протестувати їх на практиці.