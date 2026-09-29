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Один із найбільших інтернет-провайдерів тимчасово призупинив роботу центру обслуговування у Києві

інтернет
Мережа Ланет призупинила роботу центру обслуговування / Depositphotos

Інтернет-провайдер "Мережа Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування абонентів у Києві з міркувань безпеки. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

"Роботу Центру обслуговування абонентів Мережі Ланет у Києві тимчасово призупинено. Таке рішення прийнято задля безпеки наших співробітників і відвідувачів Центру", - йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії запевнили, що інтернет-провайдер продовжує працювати у звичному режимі, а всі послуги надаються в повному обсязі.

Абоненти можуть отримати необхідну допомогу, консультацію чи скористатися послугами дистанційно через доступні онлайн-сервіси та канали зв’язку.

Про відновлення роботи фізичного Центру обслуговування в столиці компанія пообіцяла повідомити додатково.

Нагадаємо, під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup. Раніше про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет",  Kievnet  та Faust.

24 версня інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку: "Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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