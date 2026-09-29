Вознаграждения банкиров и раскрытие информации: НБУ приблизил банковское регулирование к требованиям ЕС

Национальный банк Украины утвердил изменения в правила вознаграждения работников банков и обнародование пруденциальной информации. Новые нормы должны приблизить украинское банковское регулирование к законодательству ЕС, а также снизить операционную нагрузку на банки.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Изменения в сфере политики вознаграждения

Изменения, в частности, уточняют условия начисления переменного вознаграждения и предусматривают возможность увеличить его максимальный размер до 200% от фиксированной составляющей.

Решение основывается, в частности, на положениях статей 92 и 94 Директивы ЕС 2013/36/ЕС, устанавливающих требования к системе оплаты труда в кредитных учреждениях.

Повышенное соотношение между переменной и фиксированной частями вознаграждения может быть установлено только по решению общего собрания участников банка. За него должны проголосовать более двух третей участников, зарегистрированных для участия в собрании. Если у банка один участник, решение принимает он.

Для внедрения такого механизма владельцы банка также должны внести соответствующие изменения в устав и заключить корпоративный договор между участниками. Он должен предусматривать ограничение права голоса для участников, представляющих частный интерес в вопросе установления повышенного соотношения.

Кроме того, совет банка должен инициировать такое решение, обосновать его целесообразность и оценить возможное влияние на показатели достаточности капитала и ликвидности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Об инициированных и принятых решениях по изменению соотношения банк должен сообщать НБУ.

Обновленные правила предусматривают, что при формировании вознаграждения банки должны учитывать результаты работы банка, его подразделения и конкретного работника, а также принятые и реализуемые риски.

При этом выплата переменной части вознаграждения не должна создавать угроз для устойчивого развития банка ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

В НБУ отмечают, что более четкие правила структурирования вознаграждения должны способствовать привлечению и удержанию квалифицированных специалистов в банковском секторе.

Обнародование пруденциальной информации

Национальный банк на один год продлил сроки разработки банками и банковскими группами внутренних документов, а также первое обнародование отчетов о раскрытии пруденциальной информации.

В НБУ объяснили, что дополнительное время должно снизить операционную нагрузку на банки и дать им возможность сосредоточиться на внедрении других регуляторных требований.

Продление сроков также даст банкам больше времени на разработку внутренних процедур и настройку ИТ-систем для подготовки и обнародования отчетности.

В то же время, изменения предусматривают имплементацию требований статьи 450 Регламента ЕС №575/2013 (CRR) и других норм европейского законодательства относительно раскрытия информации о политике вознаграждения банков.

Положения дополнили отдельным приложением с требованиями к раскрытию информации о вознаграждениях и стандартизированных шаблонах.

Напомним, НБУ предлагает изменить правила отчетности для банков, финансовых компаний и кредитных союзов по их активным операциям. Новые требования планируют ввести с 31 декабря 2026, а уже в ноябре и декабре учреждения смогут протестовать их на практике.