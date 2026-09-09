Росія вдарила по борошномельному підприємству на Харківщині: логістика повністю зупинена (ФОТО)

6 вересня російські війська атакували елеватор і автопарк борошномельного підприємства у Златополі на Харківщині. Підприємство зупинило логістику, один працівник отримав травми.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

Наслідки удару

За його словами, для атаки Росія використала два реактивні БпЛА "Герань-3". Частину автомобілів підприємство втратило безповоротно.

Після удару на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники тривалий час працювали над її ліквідацією. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних атак.

Під час обстрілу травмувався один із працівників. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.

Бакшеєв зазначив, що відновлення підприємства потребуватиме часу. Частину пошкодженого виробничого обладнання виготовляють лише на замовлення.

За даними Elevatorist, у Златополі працюють виробничі потужності КВФ "Рома". Підприємство займається виробництвом борошна та хлібобулочних виробів, зберіганням і переробкою зерна, а також торгівлею зерновими культурами.

На оприлюднених міським головою фото видно пошкоджені автомобілі компанії "Рома".

Пошкоджений транспорт підприємства

Нагадаємо, у вересні в порту Одеси внаслідок дронової атаки пошкоджено зерновий термінал “Укрелеваторпром”, що належить американській агропромисловій корпорації ADM (Archer Daniels Midland).