Проєкт на п’ять років: Україна запускає новий механізм для відновлення енергетичних об'єктів

Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) запустили Механізм підтримки встановлення енергетичного обладнання в Україні (UEIF). Проєкт реалізовуватимуть упродовж 5 років.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Рішення про запуск механізму оголосили під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Що передбачає механізм

Механізм підтримки встановлення енергообладнання допомагатиме фінансувати та координувати всі етапи проєктів. Зокрема, йдеться про інженерні оцінки, підготовку майданчиків, встановлення обладнання, підключення до мереж, введення в експлуатацію та контроль якості.

"Відновлення нашої енергетичної системи потребує швидкості, масштабу та точності", — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, механізм має допомогти перетворити міжнародну допомогу на працюючі енергетичні об'єкти.

Чому потрібен механізм

Міжнародні партнери вже передають Україні енергетичне обладнання, однак його потрібно встановити та підключити.

"Міжнародні партнери допомогли забезпечити Україну критично важливим обладнанням. Але саме по собі обладнання не може забезпечити електроенергією лікарні, школи, системи водопостачання чи підприємства. Його потрібно швидко й у великих масштабах встановити та ввести в експлуатацію", — зазначив адміністратор ПРООН Александер Де Кроо.

До реалізації механізму залучатимуть державні та місцеві органи влади, комунальні підприємства, технічних експертів і приватний сектор. UEIF має охопити роботи для відновлення електро-, тепло- та водопостачання.

Нагадаємо, російські атаки пошкодили 1613 енергетичних об'єктів України. Лише минулої зими країна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей.