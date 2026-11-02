Минобороны РФ задержит зарплаты военным до января из-за рекордной дыры в бюджете

Министерство обороны России впервые планирует перенести выплату декабрьского денежного довольствия военным на январь следующего года на фоне резкого расширения дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно проекту ведомственного приказа, начиная с 2026 года заработную плату за каждый декабрь будут выплачивать с 11 по 21 января следующего года, в то время как ранее действующие правила обязывали закрывать все расчеты до конца текущего года.

Похожая практика отсрочки действовала в Советском Союзе. В то же время, изменение графика не коснется оккупационного контингента, привлеченного к боевым действиям в Украине: военным на фронте декабрьские деньги обещают перечислить до 25 декабря.

Маскировка кассовых разрывов в конце года

Такое решение позволяет российским властям искусственно сбалансировать финансовые потоки и перенести значительный массив бюджетных расходов на следующий фискальный период. Традиционно на декабрь приходится очень большая доля годовых государственных расходов, стремительно выросших из-за военной агрессии против Украины.

На пятом году полномасштабной войны попытки Москвы сдержать бюджетный дефицит потерпели крах из-за очередной эскалации боевых действий. Государственные расходы РФ в текущем году превысят первоначальный план ориентировочно на 10% и достигнут 48,5 триллиона рублей ($600 млрд). По итогам года дефицит казны увеличится до 7,3 триллиона рублей ($90,3 млрд), или 3,2% валового внутреннего продукта, тогда как еще в сентябре этот показатель составил 2,2%.

Расчет на длительное противостояние

Рост расходов свидетельствует о подготовке Кремля к длительному противостоянию. Бюджетные планы РФ предусматривают сохранение высоких расходов на армию на годы вперед: после ожидаемого рекорда в 17,1 триллиона рублей ( 211,5 млрд) в следующем году, военные статьи лишь незначительно сократятся до 16,6 триллиона рублей (205,3 млрд) и 2 ($201,6 млрд) в 2029 году.

Выплаты личному составу составят от 9% до 10,4% от общих расходов на национальную оборону в течение следующих трех лет. При этом в сентябре Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил РФ до более чем 2,44 миллиона человек, из которых 1,55 миллиона составляют непосредственно военнослужащие, что на полмиллиона больше, чем в начале 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян принудительно отнимут $81 млрд пенсионных накоплений на фоне военного дефицита бюджета. Министерство финансов России подготовило законодательную инициативу об обязательном переводе