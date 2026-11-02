У россиян принудительно отнимут $81 млрд пенсионных накоплений на фоне военного дефицита бюджета

Министерство финансов России подготовило законодательную инициативу об обязательном переводе накопительных пенсий граждан в государственную программу "долгосрочных сбережений". В случае принятия проекта, новация охватит средства 71 миллиона россиян общим объемом 6,6 триллиона рублей (около 81,6 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, с 1 апреля 2027 года планируется начать автоматическую конвертацию накоплений. Процедура коснется как клиентов негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых аккумулировано 3,6 триллиона рублей ($44,5 млрд), так и граждан, которые не подавали заявлений о переводе своих накоплений в НПФ или частные компании и хранят около трех триллионов рублей ($37,1 млрд).

Сущность механизма и низкий интерес населения

Деньги россиян планируют направить в программу долгосрочных сбережений, функционирующую как альтернативная пенсионная система. Распоряжаться средствами будет специально уполномоченная структура с обязательным государственным участием, а управлять счетами вкладчикам разрешат только через избранные пенсионные фонды или государственный вебпортал "Держуслуги".

Эту программу начали в 2024 году по распоряжению Владимира Путина, однако за годы существования она не приобрела популярность: за период с 2024 по 2026 год было заключено лишь 13 миллионов договоров, а сумма привлеченных средств едва приблизилась к одному триллиону рублей ($12,37 млрд).

Руководители российского финансового блока декларируют возможность наследования или частичного снятия денег в чрезвычайных ситуациях, в то же время руководство госкорпорации "ВЭБ.РФ" прямо заявляло о необходимости использования накоплений граждан для инвестиций в государственные технологические проекты.

Дыра в бюджете из-за войны против Украины

Принудительное изъятие пенсионных скоплений происходит в условиях стремительного роста денежного дисбаланса из-за ведения полномасштабной войны против Украины. Дефицит российского федерального бюджета по итогам первых девяти месяцев 2026 года достиг 5,2 триллиона рублей ($64,3 млрд), что составляет 2,2% ВВП страны.

Этот показатель за период с января по сентябрь оказался на 50% выше прошлогоднего. По прогнозам российского ведомства, к концу года совокупный дефицит бюджета составит 7,3 триллиона рублей ($90,3 млрд), что вдвое превысит первоначальные расчеты властей. В целях покрытия бюджетной дыры правительство РФ уже привлекает ведущие коммерческие банки и усиливает налоговое давление на крупные корпорации и самозанятых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что регионы России сокращают расходы на больницы из-за рекордных дыр в бюджетах, поскольку деньги пошли на войну. Столкнувшись с масштабным дефицитом местных финансов, российские регионы начали экономить на здравоохранении, сокращая финансирование больниц и поликлиник для обеспечения выплат за вербовку солдат на войну против Украины.