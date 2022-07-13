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ДТП із кортежем Ярославського: бізнесмен здав зразок ДНК і готується до допиту — ЗМІ
Бізнесмен Олександр Ярославський, за участю кортежу якого сталася ДТП у Харківській області, здав біологічні зразки для проведення ДНК-експертизи та погодився прийти на допит до прокуратури.
Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, Ярославський в'їхав до України зі Словаччини через пункт пропуску "Малий Березний". Після того бізнесмен у присутності своїх адвокатів поспілкувався з представником прокуратури.
Результати експертизи покажуть, хто перебував за кермом авто Ярославського, яке на початку лютого 2022 року в Харківській області збило людину на смерть. Зазначимо, що у справі про це ДТП змінили склад групи прокурорів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, увечері 9 лютого на 534-му кілометрі траси Київ — Харків — Довжанський автомобіль з кортежу Ярославського, що рухався з боку Чугуєва в бік Харкова, збив на смерть людину. Пізніше з'явилася інформація, що бізнесмен вилетів з України. Тоді в DCH заявили, що ДТП нібито вчинив її співробітник, який не помітив "перешкоду" і навіть не зупинився після цього.
10 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що громадянин, який заявив про свою провину в ДТП, насправді знаходився на той момент в іншому місці. У зв'язку зі спробою фальсифікації матеріалів справи він вирішив звільнити голову поліції Харківської області