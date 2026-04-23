Від зброї до технологій: як змінюється партнерство України з НАТО

Співпраця України з НАТО переходить на новий рівень — від постачання озброєння до повноцінного технологічного партнерства. Йдеться про спільні розробки, інтеграцію бойового досвіду та впровадження інновацій у сфері оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як Україна впливає на НАТО

Співпраця України з НАТО зазнає суттєвих змін і поступово переходить від формату постачання озброєння до повноцінного стратегічного партнерства.

Якщо раніше взаємодія зосереджувалася переважно на передачі техніки та зброї, то нині ключовими напрямами стають спільна розробка технологій, інтеграція бойового досвіду ЗСУ та тестування інноваційних рішень безпосередньо в умовах війни.

Новий етап співпраці передбачає низку конкретних ініціатив:

програма UNITE – Brave NATO, яка спрямована на створення спільних технологічних рішень за участю українських розробників і виробників озброєння з країн Альянсу;

запуск у березні Defense AI Center "A1" Міністерством оборони України за підтримки Великої Британії — центр займається впровадженням технологій штучного інтелекту в оборонній сфері;

діяльність центру JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) у Польщі, який із 2025 року систематизує бойовий досвід України та трансформує його у стандарти, навчальні програми та технічні вимоги НАТО.

Таким чином, Україна поступово стає не лише отримувачем допомоги, а й активним учасником формування нових підходів до безпеки та оборони в межах Альянсу.

