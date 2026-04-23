От оружия к технологиям: как меняется партнерство Украины с НАТО
Сотрудничество Украины с НАТО переходит на новый уровень — от поставок вооружения до полноценного технологического партнерства. Речь идет о совместных разработках, интеграции боевого опыта и внедрении инноваций в сфере обороны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Как Украина влияет на НАТО
Сотрудничество Украины с НАТО претерпевает существенные изменения и постепенно переходит от формата поставки вооружения к полноценному стратегическому партнерству.
Если ранее взаимодействие сосредотачивалось преимущественно на передаче техники и оружия, то ключевыми направлениями становятся совместная разработка технологий, интеграция боевого опыта ВСУ и тестирование инновационных решений непосредственно в условиях войны.
Новый этап сотрудничества предполагает ряд конкретных инициатив:
- программа UNITE – Brave NATO, направленная на создание совместных технологических решений с участием украинских разработчиков и производителей вооружения из стран Альянса;
- запуск в марте Defense AI Center "A1" Министерством обороны Украины при поддержке Великобритании - центр занимается внедрением технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере;
- деятельность центра JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) в Польше, который с 2025 г. систематизирует боевой опыт Украины и трансформирует его в стандарты, учебные программы и технические требования НАТО.
Таким образом Украина постепенно становится не только получателем помощи, но и активным участником формирования новых подходов к безопасности и обороне в рамках Альянса.
Напомним, Украина предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.