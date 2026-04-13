Финансирование и экспертиза: НАТО впервые предоставит помощь в реформе Агентства оборонных закупок

НАТО впервые согласовало предоставление комплексной финансовой и экспертной помощи для реформы Агентства оборонных закупок Государственного оператора тыла. Проект реализуется через Офис специального советника по обороне Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ключевые направления поддержки

Финансирование и экспертиза будут направлены на развитие системы DOT-Chain в области инновационных технологий и проведения пилотных реформ в течение 2026 года. Отдельное внимание будет уделено кибербезопасности: защите ИТ-инфраструктуры, данным и цифровым сервисам оборонных закупок.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил: "Альянс поддерживает усиление системы оборонных закупок – развитие Агентства оборонных закупок и цифровых решений. Это системное обновление подходов – через инновации, подотчетность и согласованные процессы".

Институциональное развитие и аудит

Помощь подразумевает усиление процесса рекрутинга, работу над осведомленностью общества о государственном обеспечении и синхронизацию ИТ-инфраструктуры после объединения структур. Набсовет Агентства получит поддержку в проведении функционального аудита. Этот процесс охватит:

планирование закупок;

заключение контрактов;

управление исполнением договоров;

системы внутреннего контроля

"Это впервые, когда НАТО оказывает поддержку такого уровня для реформы Агентства. И это не только финансирование, а комплексный подход к трансформации системы", - член Наблюдательного совета агентства Тарас Чмут.

Аудит будет проводиться с участием структуры NATO IBAN для интеграции международных практик добродетели и прозрачности.

