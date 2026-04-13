В Украине запускают новую модель быстрых оборонных закупок

Правительство упрощает закупку инноваций для нужд ВСУ
Правительство упрощает закупку инноваций для нужд ВСУ / Минобороны

В Украине запускается новая модель оборонных закупок, направленная на ускорение внедрения инноваций в секторе безопасности и обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минобороны Михаила Федорова.

В рамках экспериментального проекта вводится механизм быстрого приобретения, тестирования и масштабирования инновационных решений потребностям Вооруженных сил Украины.

Ранее отсутствовала отдельная процедура закупки инновационной продукции для боевого тестирования, в результате чего новые разработки попадали в войска фрагментарно и несистемно.

Новая модель подразумевает несколько ключевых элементов. Министерство обороны получает возможность осуществлять упрощенные закупки инновационной продукции. Подразделения ВСУ привлекаются к боевому тестированию решений и дают оценку их эффективности. Проверенные в условиях боевых действий технологии могут быть оперативно включены в планы поставки.

Проект также дополняет предварительные изменения в подходах к закупкам беспилотных систем и направлен на обеспечение войск только теми решениями, которые подтвердили свою эффективность в реальных условиях.

Речь идет об инновационных товарах, программном обеспечении, технологиях и других решениях, способных повысить обороноспособность в короткие сроки.

Ожидается, что новый механизм сократит цикл от разработки до практического применения, усилит взаимодействие между военными и разработчиками и обеспечит быстрее масштабирование эффективных технологий.

Напомним, Минобороны Украины изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов.

Автор:
Татьяна Гойденко