Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запускають нову модель швидких оборонних закупівель

Уряд спрощує закупівлю інновацій для потреб ЗСУ
В Україні запускають нову модель оборонних закупівель, спрямовану на прискорення впровадження інновацій у секторі безпеки та оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова.

У межах експериментального проєкту запроваджується механізм швидкого придбання, тестування та масштабування інноваційних рішень для потреб Збройних сил України.

Раніше відсутня окрема процедура закупівлі інноваційної продукції для бойового тестування, через що нові розробки потрапляли у війська фрагментарно та несистемно.

Нова модель передбачає кілька ключових елементів. Міністерство оборони отримує можливість здійснювати спрощені закупівлі інноваційної продукції. Підрозділи ЗСУ залучаються до бойового тестування рішень і надають оцінку їх ефективності. Перевірені в умовах бойових дій технології можуть бути оперативно включені до планів постачання.

Проєкт також доповнює попередні зміни у підходах до закупівель безпілотних систем і спрямований на забезпечення війська лише тими рішеннями, що підтвердили свою ефективність у реальних умовах.

Йдеться про інноваційні товари, програмне забезпечення, технології та інші рішення, здатні підвищити обороноздатність у короткі строки.

Очікується, що новий механізм скоротить цикл від розробки до практичного застосування, посилить взаємодію між військовими та розробниками й забезпечить швидше масштабування ефективних технологій.

Нагадаємо, Міноборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.

Автор:
Тетяна Гойденко