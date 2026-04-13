В Україні запускають нову модель швидких оборонних закупівель

В Україні запускають нову модель оборонних закупівель, спрямовану на прискорення впровадження інновацій у секторі безпеки та оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова.

У межах експериментального проєкту запроваджується механізм швидкого придбання, тестування та масштабування інноваційних рішень для потреб Збройних сил України.

Раніше відсутня окрема процедура закупівлі інноваційної продукції для бойового тестування, через що нові розробки потрапляли у війська фрагментарно та несистемно.

Нова модель передбачає кілька ключових елементів. Міністерство оборони отримує можливість здійснювати спрощені закупівлі інноваційної продукції. Підрозділи ЗСУ залучаються до бойового тестування рішень і надають оцінку їх ефективності. Перевірені в умовах бойових дій технології можуть бути оперативно включені до планів постачання.

Проєкт також доповнює попередні зміни у підходах до закупівель безпілотних систем і спрямований на забезпечення війська лише тими рішеннями, що підтвердили свою ефективність у реальних умовах.

Йдеться про інноваційні товари, програмне забезпечення, технології та інші рішення, здатні підвищити обороноздатність у короткі строки.

Очікується, що новий механізм скоротить цикл від розробки до практичного застосування, посилить взаємодію між військовими та розробниками й забезпечить швидше масштабування ефективних технологій.

Нагадаємо, Міноборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.