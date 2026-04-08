ВТО на открытых торгах сэкономил почти 15,6 млрд грн: куда направили средства

В 2025 году Агентство государственных закупок "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сэкономило 15,6 млрд грн благодаря конкурентным закупкам. Эти средства были использованы для обеспечения военных необходимым имуществом: от продуктов питания до средств индивидуальной защиты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Показатели экономии на торгах

В прошлом году ДОТ объявил тендеры на общую сумму 105,6 млрд грн. Благодаря конкуренции между поставщиками ожидаемая стоимость товаров снизилась на 14,8% (15,6 млрд грн). В результате было подписано более 800 контрактов на сумму 89,95 млрд. грн.

Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов отметил: "Экономия формируется не сама по себе - это результат конкуренции и правильно настроенных процедур. Когда поставщики конкурируют, государство получает лучшую цену и может докупить больше для войска. В 2025 году это дало дополнительный ресурс на обеспечение сил обороны без увеличения бюджета".

Куда направили деньги?

Сэкономленные финансовые ресурсы направили на приобретение дополнительных партий тылового имущества, а именно:

"Упаковка раненого";

ДНК-системы;

бронежилеты комплектации 1-11;

бронеодеяла;

зимняя одежда;

горючее и смазки;

сухпайки и консервы.

Справочно

"Государственный оператор тыла" (ДОТ) - это государственное агентство, обеспечивающее потребности Вооруженных Сил Украины в нелетальной продукции: питании, одежде, горючем и медицинских средствах.

Закупки производятся через систему Prozorro, позволяющую любому производителю подать свое предложение и соревноваться за государственный заказ. Это обеспечивает понижение цен за счет рыночных устройств.

Напомним, Минобороны Украины изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов.