ДОТ на відкритих торгах зекономив майже 15,6 млрд грн: куди спрямували кошти

У 2025 році Агенція державних закупівель "Державний оператор тилу" (ДОТ) заощадила 15,6 млрд грн завдяки конкурентним закупівлям. Ці кошти були використані для забезпечення військових необхідним майном: від продуктів харчування до засобів індивідуального захисту.

Показники економії на торгах

Протягом минулого року ДОТ оголосив тендери на загальну суму 105,6 млрд грн. Завдяки конкуренції між постачальниками очікувана вартість товарів знизилася на 14,8% (15,6 млрд грн). У результаті було підписано понад 800 контрактів на суму 89,95 млрд грн.

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов зазначив: "Економія формується не сама по собі — це результат конкуренції та правильно налаштованих процедур. Коли постачальники конкурують, держава отримує кращу ціну і може докупити більше для війська. У 2025 році це дало додатковий ресурс на забезпечення Сил оборони без збільшення бюджету".

Куди спрямували кошти?

Зекономлені фінансові ресурси спрямували на придбання додаткових партій тилового майна, а саме:

"Пакунок пораненого";

ДНК-системи;

бронежилети комплектації 1-11;

бронековдри;

зимовий одяг;

пальне і мастила;

сухпайки та консерви.

Довідково

"Державний оператор тилу" (ДОТ) — це державна агенція, що забезпечує потреби Збройних Сил України в нелетальній продукції: харчуванні, одязі, пальному та медичних засобах.

Закупівлі проводяться через систему Prozorro, що дозволяє будь-якому виробнику подати свою пропозицію та змагатися за державне замовлення. Це забезпечує зниження цін за рахунок ринкових механізмів.

