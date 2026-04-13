Фінансування та експертиза: НАТО вперше надасть допомогу для реформи Агенції оборонних закупівель
НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної допомоги для реформи Агенції оборонних закупівель Державного оператора тилу. Проєкт реалізується через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.
Ключові напрями підтримки
Фінансування та експертиза будуть спрямовані на розвиток системи DOT-Chain для галузі інноваційних технологій та проведення пілотних реформ протягом 2026 року. Окрему увагу приділять кібербезпеці: захисту ІТ-інфраструктури, даних та цифрових сервісів оборонних закупівель.
Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив: "Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси".
Інституційний розвиток та аудит
Допомога передбачає посилення процесу рекрутингу, роботу над обізнаністю суспільства про державне забезпечення та синхронізацію ІТ-інфраструктури після об'єднання структур. Наглядова рада Агенції отримає підтримку у проведенні функціонального аудиту. Цей процес охопить:
- планування закупівель;
- укладення контрактів;
- управління виконанням договорів;
- системи внутрішнього контролю.
"Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи", — член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.
Аудит проводитиметься за участі структури NATO IBAN для інтеграції міжнародних практик доброчесності та прозорості.
Нагадаємо, в Україні запускають нову модель оборонних закупівель, спрямовану на прискорення впровадження інновацій у секторі безпеки та оборони.