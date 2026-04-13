Фінансування та експертиза: НАТО вперше надасть допомогу для реформи Агенції оборонних закупівель

НАТО вперше профінансує реформу українських оборонних закупівель / Міноборони

НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної допомоги для реформи Агенції оборонних закупівель Державного оператора тилу. Проєкт реалізується через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ключові напрями підтримки

Фінансування та експертиза будуть спрямовані на розвиток системи DOT-Chain для галузі інноваційних технологій та проведення пілотних реформ протягом 2026 року. Окрему увагу приділять кібербезпеці: захисту ІТ-інфраструктури, даних та цифрових сервісів оборонних закупівель.

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив: "Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси".

Інституційний розвиток та аудит

Допомога передбачає посилення процесу рекрутингу, роботу над обізнаністю суспільства про державне забезпечення та синхронізацію ІТ-інфраструктури після об'єднання структур. Наглядова рада Агенції отримає підтримку у проведенні функціонального аудиту. Цей процес охопить:

  • планування закупівель; 
  • укладення контрактів; 
  • управління виконанням договорів; 
  • системи внутрішнього контролю.

"Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи", — член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.

Аудит проводитиметься за участі структури NATO IBAN для інтеграції міжнародних практик доброчесності та прозорості.

Нагадаємо, в Україні запускають нову модель оборонних закупівель, спрямовану на прискорення впровадження інновацій у секторі безпеки та оборони.

Автор:
Тетяна Ковальчук