Знали, що брати: з виноробні в Італії викрали 30 тисяч пляшок вина на €5 млн

В Італії професійні злодії викрали зі складу Marchesi Antinori у Тоскані близько 30 тис. пляшок вина загальною вартістю приблизно €5 млн. У компанії вважають пограбування одним із найбільших за обсягом і вартістю викраденого вина в новітній історії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Семеро чоловіків у масках проникли на склад виноробні в Кортоні минулими вихідними, відключили сигналізацію та вивезли тисячі ящиків у двох великих вантажівках.

Серед викраденого – відомі тосканські вина Tignanello, Solaia та Guado al Tasso – одні з найвідоміших і найдорожчих вин Antinori, пляшки яких зазвичай коштують €150–500. За даними Financial Times, характер крадіжки свідчить, що злочинці добре орієнтувалися у вині та знали, яку саме продукцію шукати.

Пограбування сталося саме тоді, коли виноробня готувала велику партію дорогих вин до відправлення закордонним клієнтам. Зникнення виявили лише в понеділок, коли працівники прийшли на склад.

Antinori має записи з камер відеоспостереження. Поліція розслідує крадіжку, однак затримань поки не було.

Головний виконавчий директор компанії Ренцо Котарелла зазначив, що виноробня публічно повідомила про крадіжку, щоб ускладнити перепродаж викраденої продукції та попередити потенційних покупців.

"Дві вантажівки не можуть просто зникнути", – сказав він, висловивши сподівання, що частину вина вдасться знайти.

Marchesi Antinori, історія якої починається з 1385 року, минулого року отримала близько €263 млн доходу та експортує продукцію до 170 країн.

Пограбування стало частиною серії професійних крадіжок дорогого вина в Італії. Цього літа зі складу Banfi di Montalcino викрали 3 тис. пляшок, а минулого місяця злодії за допомогою навантажувача менш ніж за три години вивезли ще 3 тис. пляшок Barolo з виноробні Conterno Fantino.

Нагадаємо, цього року повідомлялося, що Україна реформує виноробну галузь за стандартами ЄС: нові правила передбачають оновлення вимог до виробництва, маркування та обігу вина.