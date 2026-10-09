Знали, что брать: из винодельни в Италии похитили 30 тысяч бутылок вина на €5 млн

В Италии профессиональные воры похитили из состава Marchesi Antinori в Тоскане около 30 тыс. бутылок вина общей стоимостью около €5 млн. В компании считают ограбление одним из самых больших по объему и стоимости похищенного вина в новейшей истории.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.

Семеро мужчин в масках проникли на склад винодельни в Кортоне в минувшие выходные, отключили сигнализацию и вывезли тысячи ящиков в двух больших грузовиках.

Среди похищенного – известные тосканские вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso – одни из самых известных и дорогих вин Antinori, бутылки которых обычно стоят €150–500. По данным Financial Times, характер кражи свидетельствует, что преступники хорошо ориентировались в вине и знали, какую продукцию искать.

Ограбление произошло именно тогда, когда винодельня готовила большую партию дорогих вин к отправке зарубежным клиентам. Исчезновение обнаружили только в понедельник, когда работники пришли на склад.

Antinori имеет записи с камер видеонаблюдения. Полиция расследует кражу, однако задержаний пока не последовало.

Главный исполнительный директор компании Ренцо Котарелла отметил, что винодельня публично сообщила о краже, чтобы усложнить перепродажу похищенной продукции и предупредить потенциальных покупателей.

"Два грузовика не могут просто исчезнуть", – сказал он, выразив надежду, что часть вина удастся найти.

Marchesi Antinori, история которой начинается с 1385 года, в прошлом году получила около €263 млн дохода и экспортирует продукцию в 170 стран.

Ограбление стало частью серии профессиональных краж дорогого вина в Италии. Этим летом из состава Banfi di Montalcino похитили 3 тыс. бутылок, а в прошлом месяце воры с помощью погрузчика менее чем за три часа вывезли еще 3 тыс. бутылок Barolo из винодельни Conterno Fantino.

Напомним, в этом году сообщалось, что Украина реформирует винодельческую отрасль по стандартам ЕС : новые правила предусматривают обновление требований к производству, маркировке и обороте вина.