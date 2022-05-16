ЕС заплатит за строительство нефтепроводов в Венгрию, чтобы страна не блокировала эмбарго на российскую нефть – El Pais

Европейская комиссия ведет переговоры с правительством Венгрии о программе инвестиций, которая поможет уменьшить зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на собственные источники.

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План предусматривает переходной период для прекращения импорта российской нефти некоторыми странами ЕС, его используют для создания новой транспортной инфраструктуры.

В El Pais сообщают, что план Брюсселя предусматривает как строительство новых интерконнекторов с запада и юга Евросоюза, так и расширение пропускной способности имеющихся труб. По оценкам Еврокомиссии, модернизация нефтяной инфраструктуры для удовлетворения нужд Венгрии и других стран, зависимых от российской нефти, не потребует значительных вложений.

Источники издания считают, что соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить шестой пакет санкций против РФ, который включает нефтяное эмбарго.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Предоставит ли Евросоюз именно эту сумму, точно неизвесно.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Власти страны готовы поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если запрет не будет распространятся на поставки нефти трубопроводным транспортом, что полностью противоречит позиции всего ЕС.