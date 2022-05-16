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ЕС заплатит за строительство нефтепроводов в Венгрию, чтобы страна не блокировала эмбарго на российскую нефть – El Pais
Европейская комиссия ведет переговоры с правительством Венгрии о программе инвестиций, которая поможет уменьшить зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на собственные источники.
План предусматривает переходной период для прекращения импорта российской нефти некоторыми странами ЕС, его используют для создания новой транспортной инфраструктуры.
В El Pais сообщают, что план Брюсселя предусматривает как строительство новых интерконнекторов с запада и юга Евросоюза, так и расширение пропускной способности имеющихся труб. По оценкам Еврокомиссии, модернизация нефтяной инфраструктуры для удовлетворения нужд Венгрии и других стран, зависимых от российской нефти, не потребует значительных вложений.
Источники издания считают, что соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить шестой пакет санкций против РФ, который включает нефтяное эмбарго.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Предоставит ли Евросоюз именно эту сумму, точно неизвесно.
Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Власти страны готовы поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если запрет не будет распространятся на поставки нефти трубопроводным транспортом, что полностью противоречит позиции всего ЕС.