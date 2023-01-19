Угорщина заблокувала черговий транш ЄС для України - ЗМІ

Будапешт заблокував 7-й транш фінансової допомоги, який Україна мала отримати від Євросоюзу за механізмом European Peace Facility на військові потреби. Йдеться про пів мільярда євро. Про це повідомив портал FM з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС.

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За словами джерела, угорське вето тепер викликає ще більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно "не має жодного виправдання, окрім того, що воно надає перевагу Росії".

Якщо Будапешт не змінить своє рішення, ЄС може ухвалити новий транш для України при підтримці 26 країн, припускають дипломати в Брюсселі.

"Невеликій, проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС", — додав європейський дипломат.

Зауважимо, що у Євросоюзу є план "Б" на випадок, якщо Угорщина не змінить своєї позиції щодо 7-го траншу Україні. Блок може вчинити так, як на початку грудня, коли Будапешт заблокував 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Тоді ЄС прийняв законодавчий акт, який дає змогу надавати цю допомогу в обхід Угорщини. Цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася, і врешті 27 країн змогли прийняти пакет допомоги.