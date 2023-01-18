Угорщина вимагає виключити 9 осіб, серед яких олігархи РФ, із санкційного списку ЄС - ЗМІ

Офіційний Будапешт знову просить пом’якшити режим санкцій ЄС проти Росії, наполягаючи на виключенні дев’ятьох осіб зі списку підсанкційних осіб.

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Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Зокрема, Угорщина знову хоче виключити російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова зі списку осіб, яким заборонили видавати візи та чиї активи заморожено.

Зазначимо, що Угорщина намагалися виключити цих осіб з санкційних списків ще у вересні 2022 року, але під тиском ЄС відмовилася від цього.

Також Будапешт прагне виключити із санкційного списку сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, російських олігархів Григорія Берьозкіна і В’ячеслава Моше Кантора.

Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Владіміром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна" і розглядають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.