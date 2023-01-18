Венгрия требует исключить 9 человек, среди которых олигархи РФ, из санкционного списка ЕС

Официальный Будапешт снова просит смягчить режим санкций ЕС против России, настаивая на исключении девяти человек из списка подсанкционных лиц.

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Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на несколько дипломатических источников.

В частности, Венгрия снова хочет исключить российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова из списка лиц, которым запретили выдавать визы и активы которых заморожены.

Отметим, Венгрия пытались исключить этих лиц из санкционных списков еще в сентябре 2022 года, но под давлением ЕС отказалась от этого.

Будапешт также стремится исключить из санкционного списка сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, а также российских олигархов Григория Березкина и Вячеслава Кантора.

Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.