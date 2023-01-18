- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Венгрия требует исключить 9 человек, среди которых олигархи РФ, из санкционного списка ЕС
Официальный Будапешт снова просит смягчить режим санкций ЕС против России, настаивая на исключении девяти человек из списка подсанкционных лиц.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на несколько дипломатических источников.
В частности, Венгрия снова хочет исключить российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова из списка лиц, которым запретили выдавать визы и активы которых заморожены.
Отметим, Венгрия пытались исключить этих лиц из санкционных списков еще в сентябре 2022 года, но под давлением ЕС отказалась от этого.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Будапешт также стремится исключить из санкционного списка сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, а также российских олигархов Григория Березкина и Вячеслава Кантора.
Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.
Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.