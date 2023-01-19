Венгрия заблокировала очередной транш ЕС для Украины - СМИ

Будапешт заблокировал 7-й транш финансовой помощи, которую Украина должна была получить от Евросоюза по механизму European Peace Facility на военные нужды. Речь идет о полумиллиарде евро. Об этом сообщил портал FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

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По словам источника, венгерское вето теперь вызывает еще большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку оно "не имеет никакого оправдания, кроме того, что оно дает преимущество России".

Если Будапешт не изменит свое решение, ЕС может одобрить новый транш для Украины при поддержке 26 стран, предполагают дипломаты в Брюсселе.

"Небольшому, пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", - отметил европейский дипломат.

Заметим, что у Евросоюза есть план "Б" на случай, если Венгрия не изменит своей позиции по 7-му траншу Украины. Блок может поступить так, как в начале декабря, когда Будапешт заблокировал 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Тогда ЕС принял законодательный акт, позволяющий оказывать эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и наконец 27 стран смогли принять пакет помощи.