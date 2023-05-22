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В ЄС не схвалили виділення чергового траншу Україні на озброєння
Міністри закордонних справ ЄС під час засіданні у Брюселі не змогли дійти згоди щодо виділення 8-го траншу для України на закупівлю озброєння.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
"Як і очікувалося: міністри закордонних справ ЄС не прийняли рішення щодо 8-го траншу Європейського фонду миру для України. Можливо завтра", - написав Йозвяк.
Він додав, що нові санкції ЄС щодо Росії знову обговорять у середу, проте "зеленого світла" очікувати не варто.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ще 17 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявиву, що його країна блокуватиме подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через все войовничішу позицію з боку Києва.
В Угорщина повідомили, що не погоджується з тим, що Європейський Союз, разом з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України, оскільки це не дозволяє спрямувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах.
Окрім цього, Сійярто вважає, що Україна зазіхає на суверенітет Угорщини.