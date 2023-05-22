В ЄС не схвалили виділення чергового траншу Україні на озброєння

Міністри закордонних справ ЄС під час засіданні у Брюселі не змогли дійти згоди щодо виділення 8-го траншу для України на закупівлю озброєння.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

"Як і очікувалося: міністри закордонних справ ЄС не прийняли рішення щодо 8-го траншу Європейського фонду миру для України. Можливо завтра", - написав Йозвяк.

Він додав, що нові санкції ЄС щодо Росії знову обговорять у середу, проте "зеленого світла" очікувати не варто.

Нагадаємо, ще 17 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявиву, що його країна блокуватиме подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через все войовничішу позицію з боку Києва.

В Угорщина повідомили, що не погоджується з тим, що Європейський Союз, разом з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України, оскільки це не дозволяє спрямувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах.

Окрім цього, Сійярто вважає, що Україна зазіхає на суверенітет Угорщини.